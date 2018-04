Gabriele Cirilli, 30 anni di carriera #TaleEQualeAME…AGAIN

ROMA – Dopo aver interpretato “uomini, donne, Pupo, gruppi musicali…” (insomma di tutto e di più), Gabriele Cirilli torna a teatro per raccontare se stesso con #TaleEQualeAME…Again. Nuove 11 date in scena al Teatro Sala Umberto di Roma che l’attore ha presentato ai nostri microfoni. L’appuntamento con lo spettacolo, scritto con Maria De Luca, Carlo Negri per la regia Gabriele Guidi, è dal 2 al 13 maggio.

Gabriele Cirilli apre il suo album personale dei ricordi

#TaleEQualeAME…Again sarà una grande festa per celebrare i 30 anni di carriera di Gabriele Cirilli. Un lungo percorso, iniziato nel 1988, che Cirilli “non dimostra”. Sì perché nella sua biografia c’è di tutto. Teatro, televisione, cinema, il mondo dell’editoria con quattro libri pubblicati e quello dei cartoni animati con il doppiaggio in Chicken Little. Eppure l’attore, sempreverde, continua a raccogliere consensi in giro per l’Italia. Lo dimostrano i sold out della tournée #TaleEQualeAME che, negli ultimi anni, Cirilli ha portato nei teatri da nord a sud.

È così il regalo ai fan, con le nuove date di Roma. Ancora una volta, l’artista di Sulmona si aprirà al pubblico, attraverso il suo album personale dei ricordi, etichettato per hashtag. Il privato, foto e video, le emozioni. Il tutto sul palcoscenico di un teatro perché “è l’unico posto dove riesco a essere me stesso”. Tutto il contrario della partecipazione a Tale e quale show di Carlo Conti, a cui Cirilli ha partecipato e che lo ha ispirato per il titolo dello show. Sul piccolo schermo, l’attore si è trasformato nei personaggi più impensabili: da Conchita Wurst a Frozen, dall’ape Maya a Pupo. E ancora: Psy, Suor Cristina, le Spice Girls, tutti e tre i Ricchi e Poveri e Fred Flinstone. Personaggi che hanno divertito ma che nello spettacolo lasciano spazio a Gabriele. A fargli compagnia, in qualche modo, solo la celebre Tatiana.