Ed Sheeran in versione Muppet nel video di Happier

ROMA – Ed Sheeran torna in versione Muppet per il video di Happier. Quinto singolo di Divide – l’album dei record uscito il 3 marzo 2017 (oltre 14 milioni le copie vendute in tutto il mondo) – il brano racconta di un amore finito e del rimorso di non essere riuscito a salvarlo. Nella ballad, forse una delle più belle del disco, la ragazza è già proiettata “verso qualcuno di nuovo”, il che non può provocare altro che dolore e di bottiglie svuotate senza neanche accorgersene.

Il video di Happier

Nel video, che già a poche ore dalla sua pubblicazione si avvicina alle 500 mila visualizzazioni, Sheeran vaga per la città con aria malinconica con uno sguardo sempre rivolto all’amore andato via, nella speranza che un giorno possa tornare. Il cantante appare come un pupazzo ma non è la sua prima volta. L’alter ego era, infatti, già presente nel video di Sing, la hit prodotta da Pharrell Williams per X.