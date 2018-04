La fidanzata di Avicii esce allo scoperto: “Volevamo avere un figlio”

ROMA – Si sfoga su Instagram la modella Tereza Kačerová, la fidanzata segreta di Tim Bergling, in arte Avicii, il dj scomparso lo scorso 20 aprile a soli 28 anni.

La loro è stata una relazione profonda, tenuta nascosta agli occhi del mondo. Una scelta che, come lei spiega, ha tutelato il loro rapporto e il loro futuro, nel quale era anche in programma un bambino.

Tereza un figlio già lo ha, si chiama Luka e Tim non aveva occhi che per lui.

The brightest stars burn out the fastest. Un post condiviso da Tereza Kačerová (@terezakacerova) in data: Apr 26, 2018 at 7:31 PDT

“Caro Tim, ho passato gli ultimi giorni ad aspettare di svegliarmi, aspettando che qualcuno mi dicesse che si trattava di uno scherzo cattivo, di un errore orribile. Ma sto prendendo atto che non potrò mai più rivederti”, scrive Tereza in un post. “I primi due giorni ho tartassato i tuoi amici e ho cercato su Google articoli che confutassero tutto. Ogni volta che ho visto “RIP” e “Avicii” insieme in una sola frase, mi sentivo sconvolta. Quando ho visto che avevano cambiato la tua biografia su Wikipedia da “è” a “è stato”, ho pianto. Lo guardavo per minuti, cercando di capire perché dicesse che sei morto il 20 aprile 2018. Non aveva senso. Sei troppo giovane e meraviglioso e ti amo troppo per vedere il tuo nome scritto lì”. ❤️ Part 1/2 Un post condiviso da Tereza Kačerová (@terezakacerova) in data: Apr 26, 2018 at 7:35 PDT

La modella continua parlando dell’amore che legava suo figlio Luka ad Avicii.