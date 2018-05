ROMA – Momenti di terrore per le 64 persone bloccate a testa in giù sulle montagne russe in Giappone.

“Flying Dinosaur”, attrazione situata nell’area dedicata a Jurassic Park nel parco divertimenti Universal Studios Japan di Osaka, si è bloccata improvvisamente a causa di un guasto.

Due vagoni sono rimasti fermi a 30 metri d’altezza e l’ultimo dei 64 passeggeri è stato recuperato dopo quasi 2 ore.

Nessuno è rimasto ferito.

Dopo appositi controlli di sicurezza, le montagne russe sono tornate attive e funzionanti.