Liberato torna INTOSTREET, il nuovo singolo del mister X

ROMA – Si chiama INTOSTREET il nuovo singolo di Liberato, l’enigmatico rapper napoletano la cui vera identità è ancora un vero e proprio mistero. Il pezzo, che strizza l’occhio alla trap, porta il solito sound neomelodico-caraibico come marchio di fabbrica. In sottofondo voci pitchate e un pianoforte che scandisce il ritmo. Il video che ha già raggiunto quasi 25 mila visualizzazioni, è diretto da Francesco Lettieri. Il regista ha firmato tutti i videoclip di Liberato e anche quelli di artisti come Calcutta e Thegiornalisti.