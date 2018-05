Pokémon GO, eventi di maggio con i Pokémon di tipo lotta, elettro e volante

ROMA – Niantic Labs ha annunciato due nuovi eventi per il mese di maggio su Pokémon GO.

Protagonisti saranno i Pokémon di tipo lotta, elettro e volante.

La Resa dei Conti

A partire dal 1 maggio evento speciale con La Resa dei Conti.

I Pokémon di tipo Lotta, come Machop e Makuhita, appariranno più frequentemente in natura.

Fino al 14 maggio, riceverai 2× bonus XP per le battaglie in palestra e per le battaglie Raid.

Inoltre, le Battaglie Raid ti premieranno anche con 3.000 Polvere di Stelle garantiti per la partecipazione e almeno una caramella rara in caso di vittoria.

Diverse azioni nelle Palestre ti daranno bonus, tra cui un moltiplicatore di Medaglie 2×.

Zapdos

Nuove ricerche sul campo e tantissimi premi speciali in arrivo a maggio!

A partire dal 1° maggio sarà disponibile una nuova serie di missioni incentrate sui Pokémon di tipo Volante ed Elettro.

Se riuscirai a ottenere abbastanza timbri, avrai la possibilità di catturare Zapdos, il Pokémon di tipo Elettro e di tipo Volante originario della regione di Kanto.