El Chombo – Dame Tu Cosita, l’alieno verde che balla travolge YouTube

ROMA – Con oltre 235 milioni di visualizzazioni in meno di un mese, il video di Dame Tu Cosita di El Chombo ha travolto YouTube.

Non si contano le parodie dell’alieno verde che balla, artefice numero uno dell’incredibile successo del brano.

Successo nato in realtà quasi per gioco.



Le origini di Dame Tu Cosita

Il 16 ottobre 2017, l’utente di Dailymotion ArtNoux ha caricato un’animazione di un alieno verde che balla sulle note di “Dame Tu Cosita”. Circa cinque mesi dopo, quel video è arrivato sulla piattaforma di live streaming musicale Musical.ly, dando vita alla “Dame Tu Cosita Challenge”, una sfida in cui gli utenti erano chiamati a filmarsi mentre eseguivano l’imitazione della danza.

Il meme ha raggiunto il picco quando Ultra Music ha riproposto la clip dell’alieno danzante come video ufficiale della canzone di El Chombo su YouTube.

Oggi il suo successo sembra inarrestabile.