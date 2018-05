Parte da Napoli il Paradise Lost Live Tour di Gemitaiz

ROMA – Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma e l’esibizione che lo porterà sul palco del Wired Next Fest sabato 26 maggio a Milano, al via l’8 giugno dal Club Partenopeo di Napoli il “PARADISE LOST LIVE TOUR” di GEMITAIZ, durante il quale il rapper presenterà il nuovo disco di inediti “DAVIDE” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia), entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi e in quella dei vinili più venduti della settimana (certificazioni diffuse venerdì 28 aprile 2018 da FIMI/GfK Italia)!

Queste le tappe del tour, organizzato da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label e Shining Production, durante il quale Gemitaiz presenterà il suo terzo disco da solista, il cui omonimo nuovo singolo “Davide” feat Coez è al momento in rotazione radiofonica:

08/06/2018 – NAPOLI – CLUB PARTENOPEO

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 20 + diritti di prevendita

09/06/2018 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL 2018

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO 18 +ddp

30/06/2018 – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 23 prevendita inclusa

06/07/2018 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 15 + diritto di prevendita

12/07/2018 – AREZZO – MENGO FESTIVAL

INGRESSO GRATUITO

17/07/2018 – ARCO (TN) – CLIMBING STADIUM

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 20 + prevendita

21/07/2018 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 20 + prevendita

04/08/2018 – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 22 + diritto di prevendita

09/08/2018 – CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTELLO PASQUINI

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 20 + diritto di prevendita

10/08/2018 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – ARENA ALPE ANDRIA

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 18 + prevendita

23/11/2018 – ROMA – ATLANTICO

POSTO UNICO IN PIEDI PREZZO DEL BIGLIETTO € 20 + prevendita

I biglietti per tutte le date del tour saranno disponibili a partire da giovedì 3 maggio su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

DAVIDE

Questa la tracklist di “DAVIDE” (disponibile al link https://umi.lnk.to/Davide):

1 – “Paradise Lost” (prod. Mixer T)

2 – “Fuori” (prod. Mixer T)

3 – “Oro e Argento” (prod. Mixer T)

4 – “Tanta Roba Anthem” feat. Guè Pequeno (prod. Mixer T)

5 – “Keanu Reeves” feat. Achille Lauro (prod. Ombra, Dub.Io, Kang Brulée)

6 – “Un Giro Con Noi” (prod. Prod. Frentik & Orang3)

7 – “Pezzo Trap” feat. Fabri Fibra (prod. Mixer T)

8 – “Davide” feat. Coez (prod. Frentik & Orang3)

9 – “Chiamate Perse” (prod. Boston George)

10 – “Holy Grail” feat. MadMan (prod. Don Joe & Super Ape)

11 – “Diverso” (prod. Il Tre)

12 – “Questa Qua” (prod. Tantu Beats)

13 – “Alaska” feat. Priestess (prod. Ombra, PK)

14 – “Lo Sai Che Ci Penso” (prod. Polezsky)

15 – “Buonanotte” (prod. Frentik & Orang3)

QVC Collection

L’edizione Deluxe con Doppio CD contiene il bonus disc “QVC Collection”, che raccoglie brani inediti contenuti nei 7 mixtape della serie “Quello che vi consiglio”, in gran parte mai pubblicati finora su supporto fisico.

Questa la tracklist del bonus disc “QVC Collection” incluso nella versione deluxe:

1 – “Me Basta Questo”

2 – “Out of My Way”

3 – “Vivere”

4 – “Nato Estremo”

5 – “Come Gli Esplosivi” (Remix)

6 – “Fuori di Testa”

7 – “Va Bene Così”

8 – “Ti Piacerebbe” feat. Primo Brown & Ensi

9 – “La Balla Del Dubbio” Pt.2

10 – “Scappo Via”

11- “Billy Idol”

12 – “Rap Doom”

13 – “Ballata Del Dubbio 3”

14- “Inedito” feat. MadMan, Pedar Poy

15 – “Il Primo”