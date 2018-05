Lorenzo Fragola, Bengala è l’album della “consapevolezza”

ROMA – L’album della maturità, quello fatto senza costrizioni o paure. È Bengala di Lorenzo Fragola che l’artista sta presentando in un instore tour in giro per l’Italia. Ai nostri microfoni, il vincitore di X-Factor ha raccontato qualcosa in più della sua ultima fatica, un lavoro su cui ha speso gli ultimi due anni. Lontano dai riflettori, salvo l’incursione fatta con L’esercito del selfie con Takagi & Ketra.



Oggi Lorenzo torna più sicuro di sé. Dopo una profonda analisi che lo ha portato anche a una consapevolezza artistica. Ora, il cantautore ha in mano il pieno controllo della sua musica. Dalla scrittura dei testi alla scelta del sound che, in Bengala, appare più spigoloso rispetto al passato di Fragola o comunque più incline alle contaminazioni esterne. Dieci le tracce che hanno come perno solo e soltanto Lorenzo, cresciuto e desideroso di condividere questa sua nuova veste con i fan. Con loro condividerà i nuovi brani e i vecchi successi in un tour che potrebbe partire già la prossima estate.