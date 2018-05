Il nuovo videoclip di Barbarossa è un piccolo film

Roma – È “La Dieta” il secondo singolo estratto dall’album “Roma è de tutti” di Luca Barbarossa. Il videoclip – già online da qualche ora – è un piccolo film scritto e diretto da Paolo Genovese affiancato da Rolando Ravello e interpretato da Anna Foglietta e Marco Giallini nei panni di due chef. Tra i fuochi di una grande cucina, la complicità e l’amore tra i due cuochi sono intaccati dai dubbi culinari ed affettivi insinuati dal cameriere (Barbarossa). I sorrisi e i vezzi iniziali lasciano spazio a invidie e gelosie, a intrusioni sentimentali e invasioni in campo gastronomico. Una canzone “La Dieta” dai versi ironici, il brano descrive con cura – quasi con voluttà – alcuni piatti tipici della cucina tradizionale romana, per svelare poi, verso dopo verso, che la dieta non è una scelta salutista del protagonista quanto piuttosto la conseguenza dell’inappetenza derivata dalla rottura di una storia (“a vive senza te nun c’ho più fame”).