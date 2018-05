L’amore, il peso e il rapporto con Drake, Rihanna star di Vogue

ROMA – Bellissima e senza filtri. Rihanna è la star di Vogue nel numero in uscita a giugno. La cantante, che lo scorso 20 febbraio ha compiuto 30 anni, ha fatto il punto sulla sua vita. Impegnatissima e innamorata. Nella vita di Rihanna c’è la musica, il progetto di Fenty Beauty e ora anche la collezione di lingerie Savage X Fenty. Una linea che punta a spingere ogni donna ad essere sicura di sé e delle proprie scelte. Riri ha imparato a farlo senza preoccuparsi troppo dei giudizi esterni. È stato così quando tanti l’hanno presa in giro per il suo aumento di peso. “Devi saper ridere di te stesso. So riconoscere quando prendo peso e quando lo perdo – ha detto la cantante – ma accetto tutti i tipi di corpo”.

L’amore con Hassan e l’ex Drake

A Vogue l’artista non ha, però, parlato solo di lavoro. Rihanna, ha, infatti, confermato di essere fidanzata. Non ha svelato il nome ma tutti sanno che si tratta di Hassan Jameel, un miliardario originario dell’Arabia Saudita, ex di Naomi Campbell. I fotografi li hanno beccati l’estate scorsa in una villa in Spagna, tra baci appassionati ed effusioni.

Lontano il ricordo della storia con Drake. “Non abbiamo un’amicizia ora – ha svelato Rihanna -, ma non siamo neanche nemici”. Agli ultimi VMAs, il rapper aveva dichiarato il suo amore senza fine per la collega. Un appello sentito che, ovviamente, non è stato ricambiato. Con la tristezza del caso dei fan della coppia che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma.

Il photoshoot

Nel numero di giugno Rihanna appare bellissima nelle foto scattate per l’occasione. Eccole.

Per Vogue, Rihanna ha realizzato anche un tutorial di make up, condividendo i suoi beauty secrets.