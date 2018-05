Belen furiosa contro i paparazzi e Michelle Hunziker, arrivano le scuse

ROMA – Scatto dopo scatto, Belen è diventata la regina del gossip nostrano. Suo malgrado, così, si è vista fotografare in ogni occasione pubblica. E non sempre l’ha presa bene. Così è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Lo scontro con i paparazzi

All’ennesima invasione di privacy, Belen si è scagliata contro i fotografi, discutendo con loro. “Fatemi venti foto e poi lasciatemi stare – ha detto rivolgendosi al fotografo Alan Fiordelmondo inconsapevole di essere ripresa da tabloit.it. – non fatemi foto tutto il tempo. Io non vivo più. Sai cosa vuol dire uscire di casa ogni giorno e avere persone che ti spiano 24 ore su 24? Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna. Sono 12 anni che va avanti così”.

Lo sfogo si è poi spostato su Michelle Hunziker, portata come esempio di vip sempre cordiale con i paparazzi. Al contrario di quanto, evidentemente, è stata la star argentina. E il paragone non è di certo stato gradito: “Perché a lei piace. A lei piace! Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso”.

Le scuse a Michelle Hunziker

Nelle scorse ore, sono arrivate le scuse a Michelle Hunziker: