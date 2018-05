The Voice of Italy, scelti i 4 finalisti

ROMA – Beatrice Pezzini, Maryam Tancredi, Andrea Butturini e Asia Sagripanti.

Sono queste le 4 voci che il 10 maggio si sfideranno nella finale di The Voice of Italy.

Una decisione difficile quella che ha impegnato i quattro coach, J-Ax, Albano, Cristina Scabbia e Francesco Renga che, al termine delle Battle, hanno dovuto scegliere il più meritevole tra il oro talenti.

Si è così composta la squadra che si affronterà in finale.

Beatrice per il team J-Ax, Maryam per il team Albano, Andrea per il team Scabbia e Asia per il team Renga.