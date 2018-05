Un nuovo messaggio truffa su Whatsapp può bloccare il telefono

ROMA – Un nuovo messaggio truffa su Whatsapp sta girando in questi giorni. Questa volta, però, solo sui telefoni Android. Come si legge nello stamp qui sopra, il messaggio in questione dice: “se tocchi il punto nero whatsapp si bloccherà”. Tanti utenti che hanno eseguito, anche per sbaglio il gesto, hanno visto così il proprio device bloccarsi per diversi secondi. Il tempo varia in base alla potenza dello smarthphone.

Nella realtà non è il pallino nero a far impazzire il telefono ma l’elevato numero di caratteri nascosti nel messaggio: ben 1.996. Lo smarthphone cerca di renderizzarli, ovvero di trasformarli e renderli leggibili. Durante questa operazione avviene il blocco che, poi, si risolve da solo. Una fastidiosa conseguenza che si ripete ogni volta che si clicca sul messaggio o che si riapre la chat che lo contiene. Più messaggi di questo tipo si ricevono più il blocco è grave. Al momento restano immuni da questa nuova truffa Telegram e Messanger di Facebook, così come Whatsapp Web. Salvi anche tutti i dispositivi iOS che hanno già passato momenti poco piacevoli con l’invio del carattere indiano nei messaggi.