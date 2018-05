Sheldon & Co ci diranno addio dopo The Big Bang Theory 12?

ROMA – Sheldon & Co potrebbero seriamente dirci addio dopo The Big Bang Theory 12. A pochi giorni dalla conclusione dell’undicesima stagione in cui il fisico teorico sposerà Amy, si va facendo sempre più concreta la possibilità che la prossima sia l’ultima.

Un presentimento che era nato già con il rinnovo biennale dopo la decima. A confermare, in qualche modo, l’idea di una conclusione è stato Steve Holland in un’intervista rilasciata a EW: “Abbiamo parlato del fatto che la prossima stagione possa essere la fine e come vorremmo lasciare questi personaggi, quindi abbiamo un piano generale ma non ci siamo proprio seduti a discutere nello specifico su cosa è necessario che accada”. La trama, infatti, dei prossimi episodi non è ancora definita: “Ci sono dei momenti presenti nella nostra lista ideale che sicuramente vogliamo realizzare prima della fine – ha aggiunto Holland -. Alcune storie le realizzeremo la prossima stagione, ma penso che altre vicende lasciate in sospeso non avranno mai una risposta. Per alcune di queste ci piace mantenere il mistero. Ovviamente non dirò le cose che affronteremo e quelle che non affronteremo. Ma credo che ci siano un po’ di questioni su cui le persone vogliono avere delle risposte e penso che realizzeremo grandi cose la prossima stagione. Ci sono poi altre cose che per noi sono parte del mistero dello show e che non affronteremo mai“. Ogni dubbio dovrebbe essere sciolto nelle prossime settimane. Ci si aspetta un annuncio ufficiale da parte di CBS, dove la serie va in onda, in vista degli upfront. In caso contrario, l’attesa per una risposta potrebbe essere più lunga.

Mark Hamill e Kathy Bates guest star nell’ultima puntata dell’undicesima stagione

Per occupare il tempo, quindi, non resta che pensare al tanto atteso matrimonio a cui sono state invitate anche delle guest star. Tanto per cominciare saranno presenti che Luke Skywalker – Mark Hamill e Kathy Bates (Titanic, American Horror Story). Il primo interpreterà un ruolo su cui è tenuto lo stretto riserbo. La seconda sarà la mamma di Amy che, nella quarta stagione era stata interpretata da Annie O’Donnel. Tra gli ospiti, poi, Jerry O’Connell che interpreterà il fratello maggiore di Sheldon. Tra gli assenti, invece, la nonna di promesso sposo interpretata nella serie in passato da June Squibb e ora da Annie Potts in Young Sheldon (“Ha 90 anni ed è difficile farla viaggiare”, ha detto Holland) e Christine Baranski, la mamma di Leonard da sempre molto legata a Sheldon.