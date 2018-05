Miley x Converse, è disponibile nei negozi la collezione targata Cyrus

ROMA – È ufficialmente disponibile nei negozi la collezione Converse targata Miley Cyrus, Miley x Converse, una delle più attese dell’anno. 8 paia diverse di sneaker, felpe, reggiseni e abbigliamento sportivo. Una linea unisex dai prezzi accessibili su cui sono stampate le iniziali del nome della popstar. Il suo stile inconfondibile lo si ritrova così nelle tinte che vanno dai colori pastello al nero e negli inserti di glitter che si possono trovare in alcuni modelli. Punta di diamante le Chuck Taylor All Star High Top, da sempre tra le sneakers più amate dal pubblico giovanile e non.



“Converse non ha confini. Mi sono sempre identificata con Converse perché il marchio rappresenta così tante diverse culture e percorsi di vita, con un’accessibilità unica”, ha detto la popstar presentando i suoi modelli. Miley x Converse è una linea “no age, no gender, no sex” che la cantante ha creato con un’idea precisa in mente: “mentre creavo questa capsule avevo sicuramente in mente i miei fan. Ho messo ciò che amano di me e ciò che amo di loro nel design perché li ho nel cuore”.