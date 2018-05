Festa in stile Titanic per i 30 anni di Adele

ROMA – “La migliore notte della mia vita!”

Un party indimenticabile quello che Adele ha organizzato per i suoi 30 anni: una festa in stile Titanic.

Dalla scenografia agli abiti di scena, ogni dettaglio era una riproduzione fedele del kolossal di James Cameron.

Anche la festeggiata si è agghindata per l’occasione, truccata come una perfetta Kate Winslet in versione Rose.

Il risultato è incredibile!

“Non sono sicura di cosa farò per i prossimi 30 anni”, ha scritto Adele su Instagram, “poiché sono stata benedetta nella mia vita fino ad ora. Grazie a tutti per aver viaggiato con me in questi ultimi 11 anni. Grazie alla mia famiglia e agli amici per aver partecipato al mio super fandom del film Titanic. La scorsa notte è stata la migliore della mia vita”