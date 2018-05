È online “Ipocondria”, il video di Giancane disegnato da Zerocalcare

Roma – È uscito a novembre scorso “Ansia e Disagio”, il secondo disco di Giancane, cantautore romano che mescola folk e rock’n’roll a sarcasmo e umorismo. Ora il cantante tira fuori l’ultimo singolo e video estratto dall’album e le views sono già tantissime, il brano in questione è “Ipocondria” per cui Giancane ha fatto due scelte azzeccatissime: il featuring di Rancore e il videoclip firmato Zerocalcare. Si tratta peraltro del primo video musicale interamente disegnato dal fumettista e da lui diretto con Davide Bastanimotion Bastolla, Tarek Iurcich e Giancarlo Barbati. Un piccolo capolavoro animato scritto da Davide Bastolla, Giancane, Rancore e Zerocalcare tra Corviale, San Paolo, Rebibbia e Tufello.

Ma com’è andata tra Giancane e Michele (aka Zerocalcare)?

G. Miche’ mi posso accollare un attimo? Ma ti andrebbe di fare un video tipo Gorillaz su questo pezzo che si chiama “Ipocondria”? Volevo provare ad animare i tuoi disegni? Starei in una fissa Enorme…

Z. Allora ti dico al volo che il disco è molto fico, e “Ipocondria” è tipo il manifesto della vita mia, pure coi riferimenti all’albergo che è come sto a campa in questi mesi paro paro, quindi non so ancora bene come facciamo a infila’ sta cosa in mezzo a tutti gli impicci, ma sto ufficialmente in fissa!

E il risultato, non c’è dubbio, spacca di brutto!