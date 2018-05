Mister Italia 2018 è Mirko Pividore, 19enne di Udine

ROMA- Mister Italia 2018 è Mirko Pividore, 19enne di Tavagnacco (UD), alto 1.83, capelli neri e occhi marrone, del segno del capricorno. È stato eletto durante la finale all’Arena del Perla Casino & Hotel di Nuova Gorizia (Slovenia).

Chi è Mirko

Si definisce estroverso, onesto e ambizioso. Lavora in un noto negozio di abbigliamento di Udine, fino a qualche mese fa giocava a calcio con la Reanese, formazione nella quale riprenderà a giocare con la prossima stagione. La sua squadra del cuore è il Milan con Ronaldo come sportivo prediletto. La sua ambizione è lavorare nel campo cinematografico e musicale, già fa il DJ e produce sia musica che video musicali che pubblica su YouTube.

Gli altri premi

Nello spazio spettacoli della celebre casa da gioco, che è una tra le più grandi d’Europa e che ospita regolarmente concerti e spettacoli di levatura nazionale e internazionale, oltre alla fascia di Mister Italia la giuria internazionale presieduta da Susanna Huckstep Miss Italia 1984 ha assegnato anche le fasce collaterali. La fascia di “Mister Cinema” è andata a Marco D’Elia 20enne di Peschiera del Garda (VR), alto 185, capelli castani occhi nocciola, iscritto a scienze della comunicazione. La nuova fascia abbinata al concorso e assegnata in anteprima “Mister #Millennial” è andata a Valerio Liburgi 28 enne di Roma, alto 1.89, insegnante di crossfit che ha vinto anche la fascia “Mister Perla Casinò”.

“Mister Eleganza World of Beauty” è stato eletto Andrea Santi, 23enne di Pastrengo (VR) alto 1.86, capelli castani e occhi verdi, direttore delle risorse umane in un’azienda di sicurezza. Il titolo di “Mister Fitness” è stato assegnato a Renzo Max Rodrigues 28enne di origini brasiliane, alto 185, sposato e papà di due bambini. “Mister Barachini” è Jawad Tanjaoui di Merano (BZ) 25enne di origini marocchine in Italia dall’età di 4 anni, alto 1.89, modello e tecnico industriale.

“Mister Boy Italia” è Andrea Fragali 21enne di Udine alto 177, universitario alla facoltà di economia aziendale, “Mister Alpe Adria” è Alessandro Rigo di Milano, universitario 23enne alto 1.83 anni 23. La è stata presentata da Laura Zambelli e da Valentina Suligoi. Nei prossimi mesi il nuovo Mister Italia rappresenterà in nostro paese alla Finale Mondiale di Mister Universal Ambassador che si terrà in India a Jaipur.