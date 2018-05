Rihanna sexy su Instagram per presentare la sua collezione di lingerie

ROMA – Sarà disponibile dall’11 maggio, Savage x Fenty, la prima linea di lingerie di Rihanna. Dopo il successo ottenuto con i prodotti per il make up (Fenty Beauty), Riri torna alla grande con una collezione che punta a valorizzare tutte le forme femminili. A pochi giorni dal suo debutto, l’interprete di Work ha pubblicato su Instagram una foto in cui è lei stessa ad indossare le sue creazioni. In versione sexy, la cantante guarda dritto in camera, indossando un corpetto nero. Neanche a dirlo, lo scatto ha raggiunto in un solo giorno quasi 4 milioni di like.

Nei giorni scorsi, Rihanna aveva dato qualche altro indizio di Savage. Sempre su Instagram, l’artista aveva pubblicato altre foto, in cui a posare sono anche altre modelle. Donne reali che non rappresentano i soliti stereotipi.