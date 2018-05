ROMA – Il popolo del web, o almeno quello di Twitter, non ha dubbi: è Luigi Favoloso il concorrente che deve abbandonare la casa del Grande Fratello.

L’ex fidanzato di Nina Moric non si è certo fatto amare dagli internauti, schierati in massa dalla parte di Aida Nizar, inquilina senza dubbio più discussa – nel bene e nel male – del reality.

All’ennesima provocazione nei confronti della concorrente spagnola, il web questa volta ha accolto l’appello di Favoloso. Più o meno.

Luigi ha chiesto agli spettatori di creare l’hashtag AdiosAida.

Ma il desiderio si è trasformato in un incubo inconsapevole quando, intorno all’1 di notte del 8 maggio, l’hashtag in tendenza al primo posto in Italia era AdiosFavoloso.

Mariana vs Luigi

Nel frattempo, una nuova lite è scoppiata nel cuore della notte.

Questa volta, però, protagonisti della sfuriata sono stati Mariana e Luigi.

E’ ormai notte quando qualcuno grida fuori dalla casa “Aida l’Italia Ti Ama”.

Ma i ragazzi sono nel giardino e sentono distintamente quelle parole.

Subito chiudono la porta finestra e urlano in coro “falsa”.

Aida non c’è e non sa quello che sta succedendo.

A dispetto di tutti e tutto, Mariana decide di dirle quanto accaduto, omettendo le grida dei ragazzi in risposta alla frase.

Ma Aida ha sentito, e ci vuole poco a fare 2+2.

E’ il panico.

Luigi incolpa Marina, che si difende dandogli del falso.

La situazione sfugge di mano, interviene Aida indifesa della modella “asfaltando” Favoloso.

La notte sembra ancora lunga, ma puntuale come un orologio svizzero quando sono le 2 il Grande Fratello stacca la diretta.

Cosa accadrà oggi in puntata?