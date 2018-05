Gli Avengers originali insieme per un tatuaggio in comune

ROMA – Sono passati 10 anni dalla creazione del Marvel Cinematic Universe. Era il 2008 quando nei cinema arrivavano Iron Man e L’incredibile Hulk. Per celebrare questo lungo percorso, correlato da immensi successi, gli Avengers originali si sono riuniti per farlo con un tatuaggio in comune.

Un tatuaggio in comune ma non per Mark Ruffalo

A documentare il tutto Robert Downey Jr. attraverso il suo account Instagram. L’attore – insieme a Jeremy Renner, Chris Hemsworth, Scarlett Johansonn e Chris Evans – si è fatto disegnare sull’avambraccio la A di Avengers, unita al 6, il numero dei Vendicatori originali. L’unico a declinare l’invito è stato Mark Ruffalo. “Cinque dei sei Avengers originali si sono fatti un tatuaggio – ha spiegato l’interprete di Tony Stark a EW -. Il sesto è stato il tatuatore, perché Mark Ruffalo si è tirato fuori. È stata un’idea di (Scarlett) Johansson, lei e (Chris) Evans l’hanno fatto a New York. (Il tatuatore) Josh Lord è poi volato a LA per farlo a me e a (Jeremy) Renner, e alla fine abbiamo costretto (Chris) Hemsworth: ci siamo riusciti”.