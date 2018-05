Otto diplomi per vivere meglio

ROMA – Alice, Linda, Maria, Davide, Michela, Lucia, Veronica e Sonia: sono i nomi degli otto ragazzi che hanno ricevuto oggi il diploma di assistente al parrucchiere al termine di un corso organizzato da ALFAPARF Group.

Un corso particolare, perché gli otto ragazzi sono affetti da sindrome di Down, e un riconoscimento speciale, perché premia l’impegno per vincere le sfide e realizzare i propri sogni.

I diplomi sono stati consegnati oggi dal vice presidente di ALFAPARF Group, Attilio Brambilla, nel corso di un evento tenutosi all’ Hotel Cristallo Palace di Bergamo. L’iniziativa rientra nel progetto Bellezza in tutte le sue forme partita nel 2013 nella filiale brasiliana di ALFAPARF Group per aiutare i giovani con disabilità tra i 18 e 40 anni a entrare del mondo del lavoro.

In Italia il progetto è stato realizzato (principalmente AIPD ma anche CBD di Brescia e AGPD di Milano) in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down di Bergamo. Il corso per assistente al parrucchiere, giunto alla quarta edizione, non è solo professionale, ma soprattutto personale, essendo finalizzato all’integrazione e alla crescita dell’autonomia. Gli otto ragazzi partecipanti al corso sono stati seguiti da cinque formatori di ALFAPARF Group e da tre educatrici dell’AIPD e AGPD attraverso una metodologia innovativa sviluppata per persone con limitazioni intellettuali: lezioni teoriche, video e immagini si sono alternati ad attività per migliorare le capacità manuali degli allievi.

Il progetto coinvolge anche tanti dipendenti volontari che soprattutto fuori dall’orario di lavoro supportano l’iniziativa. Dal 2013 Bellezza in tutte le sue forme ha concretamente aiutato la crescita personale e professionale di molti ragazzi (dei 160 certificati in Brasile, Guatemala, Irlanda, Italia, 22 stanno già lavorando). In Italia, dal 2015, sono stati certificati 32 ragazzi, molti dei quali attualmente inseriti in un contesto lavorativo.

L’attenzione di ALFAPARF Group verso le iniziative d’interesse sociale si esprime anche in altri ambiti. Da cinque anni l’azienda, insieme con la onlus La Forza e il sorriso, contribuisce a rendere più belle le donne sottoposte alle cure oncologiche attraverso laboratori di bellezza negli ospedali che aderiscono all’iniziativa, realizzata con il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche. Lo scorso anno ALFAPARF Group ha partecipato, con altre aziende, a Beauty gives back, un’iniziativa promossa dalla onlus La Forza e il sorriso per raccogliere fondi.