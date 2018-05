Mamma Mia! Ci risiamo nel trailer finale italiano

ROMA – Mamma Mia! Ci risiamo è il film più atteso del 2018. Nelle sale a settembre, il nuovo ed originale musical basato sulle canzoni degli ABBA torna per raccontare passato e presente dei protagonisti. Il sequel segna il ritorno del cast originale affiancato da nuovi membri tra cui Lily James (L’Ora Più Buia; Cenerentola; Baby Driver – Il genio della fuga).

Il nuovo trailer finale

Universal Pictures che lo distribuisce ha rilasciato il trailer finale italiano che chiarisce bene il fulcro del racconto.



La trama

Il film, andando avanti e indietro nel tempo per mostrare come le relazioni forgiate nel passato risuonano nel presente, vede Lili James interpretare il ruolo di Donna da giovane. Rosie e Tanya da giovani invece sono ritratte rispettivamente da Alexa Davies (X+Y – A Brilliant Young Mind), e Jessica Keenan Wynn (Beautiful a Broadway). Il giovane Sam è interpretato da Jeremy Irvine (War Horse), mentre il giovane Bill è Josh Dylan (Allied: Un’ombra nascosta) e il giovane Harry è Hugh Skinner (Kill Your Friends).