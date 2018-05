ROMA – È già finita la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. A confermarlo è l’ex naufraga, tramite le pagine di Chi. “Sono stata lasciata – ha confessato -, si è preso gioco dei miei sentimenti, è tormentato dal passato, non ha ancora superato la fine della storia con Cecilia Rodriguez”.

Una storia mai iniziata

Paola e Francesco avevano perso la testa l’uno per l’altra durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Insieme hanno trascorso la preparazione al viaggio in Honduras e qualche settimana sull’isola, prima che scoppiasse il tanto chiacchierato canna-gate. “Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte – ha aggiunto l’ex madre natura -. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire ‘Quando è iniziata?‘. Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c’ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull’Isola. Poi tutto è cambiato”.

“La prima sera dopo che sono uscita dall’Isola abbiamo dormito insieme in hotel. Sembrava bello, vero, lo era. Sono stata a Taranto da lui, ho conosciuto suo padre e lui è venuto a Vicenza da me. A sorpresa. Un pomeriggio di pioggia. Tutto insomma filava liscio”, ha raccontato. Poi l’addio improvviso: “È successo tutto lo scorso 20 aprile. Dalla sera alla mattina… mi guarda in faccia e mi dice: ‘Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente’. Io resto basita. Nel periodo della nostra frequentazione Francesco non ha mai sepolto del tutto i suoi fantasmi, il suo passato. Io questo l’ho sempre saputo. Ma lo vedevo sorridere insieme con me, non pensavo a nient’altro. Dicevo: ‘Passerà’. Oggi, dietro quelle sue frasi, riconosco che il suo passato ha avuto la meglio”.

Come la prenderà Matteo Gentili al GF?

La notizia della separazione verrà data stasera, in diretta al Grande Fratello, a Matteo Gentili, ex della Di Benedetto. Il gieffino, in settimana, ha dichiarato alla sua attuale fiamma nella casa, “Alessia”, che tornerebbe subito da Paola qualora ribussasse alla sua porta. “Lo metterò alla prova”, ha già annunciato Barbara D’Urso nel corso della scorsa puntata di Domenica Live. Paola, dal canto suo, è stata fotografata, a Milano, insieme a un amico. Un modo per distrarsi dalle recenti svenute. Paola ha anche smentito il presunto flirt – causa secondo molti della separazione con Monte – con Marco Ferri. Quest’ultimo, tra l’altro, sarà stasera nello studio del Grande Fratello per un confronto Aida Nizar.