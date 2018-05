Università, scopri il percorso che fa per te con il test della Cusano

ROMA – Al termine della scuola superiore, tutti si sono trovati davanti alla fatidica domanda: cosa fare dopo il diploma? Andare o meno all’universita’? E soprattutto cosa scegliere?

A questo proposito la facolta’ di Psicologia dell’Universita’ Niccolo’ Cusano presenta un nuovo quiz indirizzato ai giovani che il prossimo anno intendono intraprendere la carriera universitaria.

Il test e’ composto da 18 domande a risposta multipla, che gli psicologi hanno selezionato per scoprire le attitudini, gli interessi e le inclinazioni personali dei futuri studenti. Le domande riguardano il tempo libero, le passioni, ma puntano anche a capire quali siano le prospettive lavorative piu’ allettanti per ciascun esaminato.

“Quali programmi televisivi o documentari preferisci guardare? Cosa vorresti in un ambiente lavorativo?”. Questi alcuni esempi delle domande presenti nel test, per cui non servono competenze specifiche, dove non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma occorre solo essere sinceri. Infatti a ogni risposta viene attribuito un punteggio, con l’obiettivo ultimo di costruire un profilo ideale a cui far corrispondere non una facolta’ specifica, ma un’area di studio.

E’ un servizio, che l’universita’ offre per supportare i ragazzi davanti a una delle scelte piu’ importanti delle loro vite, su cui cercare di strutturare il loro futuro. Per effettuare il test basta collegarsi al sito: www.unicusano.it/blog/universita/test-orientamento/.