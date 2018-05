Fedez e Chiara Ferragni di nuovo in Italia con il loro piccolo Leone

ROMA – L’hanno fatto senza annunciarlo, come avevano promesso. Sono Fedez e Chiara Ferragni di nuovo in Italia. Questa volta, però, con il loro piccolo Leone, per la prima volta in terra nostrana. La coppia è arrivata in mattinata a Milano dopo 16 ore di viaggio.

Con loro, oltre a Leone, il cagnolino Matilde, e una serie infinita di valige. 13, per la precisione quelle immortalate, in una foto pubblicata su Instagram.

Senza contare le altre buste, pacchi e pacchetti che si sono aggiunti per il trasferimento.

Nelle storie di entrambi il racconto della traversata intercontinentale. Il piccolo Leone sembra aver reagito bene al suo primo volo. In braccio a papà Fedez è riuscito anche a fare un pisolino. E anche con la mamma non ha fatto una piega.

Fedez, il cui ultimo singolo con J-Ax (Italiana) è uscito lo scorso venerdì, sarà impegnato con le prove del suo live – La Finale – con il collega. Appuntamento il primo giugno allo stadio San Siro di Milano.