ROMA – Una giornata negli studios dedicata al più famoso personaggio di Hayao Miyazaki, a 30 anni dall’uscita del film.

A Cinecittà si festeggia il Totoro Garden Day, evento che vedrà protagonisti i ragazzi tra proiezione, laboratori sulla stop motion e giardinaggio: per ricordare alle giovani generazioni l’importanza di un rapporto armonico tra uomo e natura.

Totoro Garden è un progetto del Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente degli studi di Cinecittà, rivolto a bambini, famiglie e scuole e a tutti i visitatori della mostra. Nasce con l’intento di avvicinare il pubblico al mondo dell’animazione e di far conoscere l’opera di Hayao Miyazaki, regista giapponese di fama internazionale, amato dal pubblico di tutto il mondo, fondatore dello Studio Ghibli.

Totoro Garden prende spunto dal film Il mio vicino Totoro, che quest’anno compie 30 anni, e ha dato vita a due percorsi differenti, uno con il pubblico delle famiglie e uno con gli studenti che, il 20 maggio, confluiranno nel Totoro Garden Day presso gli studi di Via Tuscolana 1055.

IL PROGRAMMA del TOTORO GARDEN DAY, prevede:

dalle 10:00 alle 18:00 laboratorio a ciclo continuo di stop motion presso lo spazio del Cinebimbicittà

11:00 proiezione del film Il mio vicino Totoro, nella Sala Fellini

12:30 piantumazione di un albero di canfora e collocazione del giardino di Totoro

15:30 presentazione del progetto e del filmato in stop motion realizzato con gli studenti del Liceo Scientifico “Augusto Righi”

16:00 concerto con le musiche del film composte da Joe Hisaishi e dallo stesso Miyazaki

Totoro Garden al Cinebimbicittà

Il giardino di Totoro è un’idea, uno spazio di condivisione con il pubblico di Cinecittà. Iniziato a novembre 2017, nasce dalla passione per l’opera di Miyazaki e per la sua poetica: la volontà di preservare uno sguardo incantato sul mondo rammentandoci l’importanza di una magica complicità nel rapporto armonico tra uomo e natura. Dopo aver assistito alla proiezione del film bambini e famiglie hanno piantato i semi per creare un giardino partecipato, collettivo, magico, protetto dallo sguardo di Totoro, il personaggio che secondo Miyazaki è il custode delle foreste. Successivamente nel laboratorio i bambini hanno immaginato nuove avventure per il simpatico protagonista e i suoi amici disegnando uno storyboard e tanti personaggi che sono diventati gli attori principali di In volo con Totoro, un filmato in stop motion realizzato con tutti i partecipanti.

Dal novembre 2017, le piccole piante del Totoro Garden vengono curate quotidianamente e il Dipartimento Educativo organizza degli appuntamenti con il pubblico per far diventare il giardino sempre più grande, grazie al contributo di tutti i partecipanti.

Totoro Garden a scuola

Dal gennaio 2018 il progetto si è ampliato includendo un percorso di sperimentazione che il Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra cura con il Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Roma: l’obiettivo è creare un dialogo continuativo tra scuola ed esposizione e di accrescere l’educazione cinematografica tra gli studenti. Alla base della proposta c’è l’interdisciplinarietà e la contaminazione tra diversi linguaggi: arte, cinema, musica.

– La prima fase ha visto un incontro agli studi di Cinecittà per avvicinare i ragazzi alla storia del cinema e dell’animazione; nei successivi incontri a scuola è stata presentata la figura di Miyazaki e ed elaborato un breve filmato con la tecnica della stop motion dedicato a Il mio vicino Totoro.

– La seconda prevede ora una giornata di condivisione del progetto, domenica 20 maggio, con il pubblico delle famiglie e di tutti i visitatori della mostra di Cinecittà. I ragazzi della scuola, autori del filmato in stop motion, condurranno insieme agli educatori del Dipartimento Educativo, un laboratorio didattico peer to peer sull’animazione coinvolgendo i bambini e le famiglie che parteciperanno all’evento. La giornata sarà completata da un’azione collettiva di semina per tener vivo il Totoro Garden e scoprire l’incanto della natura.

Totoro Garden si inserisce nell’ambito di Animazioni d’autore, la proposta didattica che il Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra cura dal 2016 con appuntamenti mensili dedicati al cinema d’animazione di registi italiani e internazionali. Nella suggestiva cornice degli studi di Cinecittà nella Palazzina Fellini vengono organizzate le proiezioni guidate dedicate ai film, ai cartoni animati e a nuovi progetti cinematografici.

Le proiezioni diventano il punto di partenza per le attività di laboratorio in cui sperimentare linguaggi, tematiche e tecniche differenti. Totoro Garden è un progetto a cura di Barbara Goretti e Serena Giulia Della Porta, in collaborazione con “Senza titolo” Progetti aperti alla Cultura.

CINECITTÀ SI MOSTRA – TOTORO GARDEN DAY

Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

Domenica 20 maggio – Cinebimbicittà e Sala Fellini

L’ingresso dei bambini al Cinebimbicittà è incluso nel costo del biglietto della mostra.

Mostra e visita guidata ai set:

Adulti 15,00 euro – Bambini (da 6 a 12 anni) 5,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis. Biglietto Famiglia 35,00 euro (valido per 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni).

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria di Cinecittà si Mostra e su Ticketone.it

L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione.

I laboratori si terranno a ciclo continuo dalle 10:00 alle 18:00. Durata dell’attività 90 minuti (bambini di età inferiore a quella indicata possono partecipare al laboratorio con l’ausilio di un adulto accompagnatore).

N.B. per usufruire di tutti i servizi di Cinecittà si Mostra si consiglia di organizzare il tempo di permanenza agli Studi considerando gli orari delle visite guidate ai set.