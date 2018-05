Napoli, fan in delirio per Liberato. La sua identità rimane nel mistero

ROMA – Fan in delirio hanno accolto Liberato al suo concerto di Napoli.

Il cantante, dall’identità ancora sconosciuta, è arrivato all’evento in barca accompagnato da alcuni sosia incappucciati come lui per non farsi riconoscere dalla massa e depistare i fan più curiosi.

Per Liberato, il concerto è stato un’occasione per incontrare i supporter, pur rimanendo nel mistero, e ripercorrere la sua carriera con i suoi brani, tra cui “Tu t’e scurdat’ ‘e me”, “Gaiola portafortuna” e un omaggio a Pino Daniele con “Quanno chiove”.

Il mistero che avvolge il cantante ha stuzzicato la fantasia e l’ironia di alcune web star:

