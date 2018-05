ROMA – USB Restricted Mode, questa è la nuova funzione firmata Apple prevista nel prossimo aggiornamento iOS 11.4 (disponibile nei prossimi giorni).

Ma come funziona?

USB Restricted Mode si attiverà quando un iPhone o un iPad non verrà sbloccato per più di 7 giorni: in sostanza, quando lo smartphone o il tablet risulteranno inattivi. Il dispositivo, una volta blindato, permetterà all’utente solo di ricaricare l’iPhone. Tutte le altre funzioni resteranno bloccate. Nessun occhio indiscreto potrà accedere ai dati del melafonino collegandolo a un computer, a meno che non si abbia a disposizione il codice di sblocco dell’iPhone o dell’iPad del proprietario del dispositivo. Questa novità rappresenta senza alcun dubbio un ulteriore passo avanti verso un livello più sicuro della protezione della privacy degli utenti Apple.

Nei prossimi giorni, l’azienda di Cupertino svelerà qualche informazione in più sulla nuova funzione.