ROMA – Post Malone, l’artista rivelazione del 2017, arriva per la prima volta in Italia al Rock in Roma 2018 per un’unica data: il 10 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle.

Ad introdurre un concerto che si preannuncia unico nel suo genere: la DARK POLO GANG, special guest d’eccezione, considerata tra i fenomeni musicali più discussi della scena italiana.

Post Malone porta il suo nuovo album, dal titolo “Beerbongs & Bentleys” in vetta a tutte le classifiche digitali (tra cui la prima posizione di iTunes Italia) frantumando il record di stream nelle prime 24 ore su Spotify.

L’album infatti ha totalizzato oltre 79 milioni di streams in un giorno nel mondo e 48 milioni negli Stati Uniti.

A trainare il successo dell’album “PSYCHO”, il nuovo singolo al #1 posto della Global Spotify Chart con oltre 5 milioni di stream al giorno e oltre 318 milioni di stream totali – e ha già superato i 140 milioni di stream.

Il video ufficiale ha oltrepassato i 130 milioni di views su Youtube.



Ma non è tutto, la Global Chart di Spotify vede 6 canzoni nella Top10 e tutte le 18 canzoni del disco nella Top50.

“Beerbongs & Bentleys” si conferma come un album che sposta ancora più in alto l’asticella della creatività ridefinendo il concetto stesso di anticonformismo.

La tracklist del disco mette in bella mostra il successo mondiale “Rockstar” [feat. 21 Savage], singolo già certificato Doppio Platino in Italia e al vertice delle classifiche nei principali mercati mondiali.

Con 114 giorni consecutivi al vertice della Global Spotify Chart il brano ha segnato il record di permanenza al primo posto della classifica dello store digitale. Stiamo parlando ad oggi di oltre 959 milioni di stream, un numero impressionante.

Il singolo, che ha superato le 8 settimane consecutive al #1 posto nella Billboard Hot 100 (risultato mai raggiunto da una canzone rap nel 2017) è 3 volte Platino in USA, Australia e Nuova Zelanda, tre volte Platino in Norvegia, cinque volte Platino in Svezia, sette volte Platino in Canada e Disco di Diamante in Francia.

“Rockstar” feat. 21 Savage è anche la prima canzone hip-hop americana a rimanere in vetta per più settimane consecutive alla classifica inglese (dopo “It’s like that” dei Run D.M.C. nel 1998) e ha segnato il record storico in Canada per il numero di stream totalizzati in una sola settimana.

Nel disco trovano spazio anche collaborazioni con Swae Lee in “Spoil My Night” e Nicki Minaj in “Ball For Me” oltre a YG e G-Eazy.

Post Malone

È Post Malone a definire se stesso “un progetto hip-hop creato con una chitarra folk”. Ma il suo curriculum è talmente vario da passare, a soli 22 anni, da un tour con Justin Bieber allo scrivere per Kanye West.

L’album di debutto, “Stoney” (2016) è 2 volte Disco di Platino in USA e Canada e contiene una serie di tracce certificate in USA, come ‘Congratulations’ feat. Quavo, “White Iverson”, “Go Flex”, “Déjà vu” feat. Justin Bieber, “I Fall Apart”, “Too Young”, e il non singolo “No Option”. Billboard ha riconosciuto a “Stoney” il record per “la più lunga scalata verso la #1 della Top R&B/Hip-Hop Albums Chart” nella storia, avendo raggiunto il vertice della classifica nella 51esima settimana dalla sua pubblicazione.

Questo è il biglietto da visita del cantautore rap di Los Angeles che, album dopo album, continua a conquistare le vette delle classifiche. Il 10 luglio sarà per la prima volta in concerto in Italia al Rock in Roma 2018, per l’unica data nel nostro Paese, accompagnato dalla DARK POLO GANG, il collettivo romano che unisce rap e trap con uno stile totalmente disruptive, provocatorio fino a dividere l’opinione pubblica.

DARK POLO GANG

Composta da Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Dark Side (Arturo Bruni) e Dark Pyrex/Principe Pyrex (Thomas Cerulli), la Dark Polo Gang raggiunge il successo con “Cavallini” brano che vede il featuring di Sfera Ebbasta (apre lo stesso pezzo e ne canta il ritornello) contenuto in “Crack Musica”. Nel 2017 viene pubblicato “Twins”, l’album di Tony Effe e Wayne Santana che vede tra gli ospiti Gué Pequeno e il rapper spagnolo Kaydy Cain. L’album, certificato platino, debutta in vetta alla classifica FIMI/Gfk Album e contiene i singoli “Caramelle” (disco di platino), “Cono Gelato” (disco di platino) e “Magazine” (disco di Platino).

“BRITISH” (Universal Music) è il loro nuovo singolo, da venerdì 11 maggio in radio, nei digital store e piattaforme streaming. Nel pezzo si rincorrono tematiche come la moda, i soldi, l’amore e la ricchezza, attraverso uno slang giovanile che permette loro di comunicare senza filtri, in modo ossessivo e ripetitivo, servendosi di parole che si caratterizzano in un vero e proprio tormentone. Le rime si alternano ai suoni tipici della trap, creando un flow unico nel suo genere.

I biglietti del concerto sono in vendita online su Ticketone.it e Rockinroma.com e disponibili in tutti i punti vendita Ticketone, Box Office Lazio e Etes.