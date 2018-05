Harry e Meghan di cera: a Londra arrivano le statue dei futuri sposi

ROMA – La finzione qualche volta supera la realtà. Al Madame Tussauds di Londra sono state inaugurate le statue di cera di Harry e Meghan. Talmente somiglianti e realistiche da sembrare vere. Harry e Meghan di cera indossano gli abiti sfoggiati il giorno dell’annuncio del loro fidanzamento. Occhi, capelli, le venature nelle mani, le lentiggini sul viso di Meghan. Persino l’espressione di felicità negli occhi di entrambi sembra reale. Nessun dettaglio è stato lasciato a caso e il risultato è evidente.

Per Harry, ovviamente, non si tratta di una copia inedita. Al Madame Tussauds, il principe era già presente dal 2014 quando fu inaugurata la sua statua in occasione del suo 30esimo compleanno. Harry ha così solo subito un restyling per essere il più attuale possibile. E, nel suo presente, non poteva mancare Meghan Markle, neo arrivata al museo.

Il Madame Tussauds ha restaurato anche gli altri membri della famiglia reale. Tutti presenti sul balcone reale inaugurato recentemente che, nell’esposizione, contiene le statue.