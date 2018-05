Bella Hadid e The Weeknd, un bacio accende il gossip

ROMA – C’è il ritorno di fiamma. Bella Hadid e The Weeknd sono stati fotografati insieme al party francese di Magnum x Alexander Wang di cui la modella è testimonial. I due avevano provato a negare qualche settimana fa al Coachella, dove era avvenuto il primo avvistamento. In assenza di prove fotografiche, però, la Hadid era riuscita a smentire. Ora, lei e l’ex, sembrano essersi lasciati andare alla passione in pubblico e i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di immortalare la coppia.

Insieme dopo il party

Per tutta la serata, Bella e Abel – questo il vero nome del cantante – sono stati vicini, bisbigliandosi frasi all’orecchio. Sono arrivati separati ma, poi, non si sono staccati un attimo. Secondo quanto riportato da People, sembrava che i due ignorassero chiunque fosse presente al party. Troppo presi l’uno dall’altra. Intorno a mezzanotte e mezza, la modella e il cantante di I feel it coming avrebbero lasciato insieme la festa.

Bella e The Weeknd si sono messi insieme all’inizio del 2015, per poi separarsi un anno e mezzo dopo. Poi il cantante ha iniziato una relazione con Selena Gomez, poi finita dopo pochi mesi. I fan, però, hanno sempre sperato in un riavvicinamento del cantante alla modella 21enne.