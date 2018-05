TV in pausa per Nadia Toffa: posticipa Amici 17 e Le Iene

ROMA – Nadia Toffa torna a far preoccupare amici e fan.

La iena bionda sta combattendendo da mesi contro il cancro e le cure la portano spesso a doversi assentare dal piccolo schermo.

Qualche giorno fa, infatti, la ‘Toffa Nazionale’ ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio“. Così la iena più amata dal pubblico aveva annunciato ai suoi follower di non poter partecipare, per ora, al serale di Amici 17. La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi sarebbe dovuta slittare a domani, 12 maggio. Ma anche questa volta, Queen Mary dovrà aspettare.

La Toffa inoltre dovrà rimandare anche la diretta de Le Iene, in onda domenica 13 maggio in prima serata su Italia 1.