SponsorGate al Grande Fratello 15: aziende in fuga dal programma

ROMA – Non c’è pace per la quindicesima dizione del Grande Fratello.

La squalifica di Baye Dame e gli ammonimenti di Barbara D’Urso non sono bastati ai concorrenti della Casa, che continuano ad assumere comportamenti offensivi.

Atteggiamenti che hanno scatenato indignazione popolare, culminata con una forte presa di posizione di alcuni sponsor del programma.

Primo fra tutti l’azienda di cosmesi BellaOggi, che con un comunicato stampa annuncia la fine dei rapporti con il Grande Fratello.

“BELLAOGGI si dissocia formalmente dagli atti e dai comportamenti da ultimo registrati nell’ambito dell’attuale XV edizione del Grande Fratello. Comprende profondamente la reazione dei suoi consumatori, fan e di ogni voce che si è sollevata sui social networks rispetto a tali ultimi accadimenti.

In BELLAOGGI lavoriamo quotidianamente per proporre un mondo di bellezza, unico, concreto ed accessibile a tutti.

Siamo convinti che la bellezza non potrà mai esistere accanto a nessuna forma di violenza o discriminazione.

La nostra presenza in Grande Fratello si inseriva in un piano di visibilità televisiva del marchio.

In segno di concreta dissociazione da questi eventi negativi, BELLAOGGI, con la massima attenzione e rispetto delle opinioni, comunica, con effetto immediato, la decisione di interrompere ogni attività di sponsorizzazione di questa edizione del Grande Fratello.

Comunica inoltre che ogni riferimento e contenuto su questa edizione televisiva verrà rimosso dalle proprie pagine presenti sui social networks e dal proprio sito internet”.