In Giappone arrivano i romanzi di Sailor Moon

ROMA – Il franchise di Sailor Moon si espande con un nuovo adattamento cartaceo.

L’etichetta letteraria per bambini di Kodansha “Aoi Tori Bunko” pubblicherà i romanzi di Sailor Moon.

Scritto da Miyoko Ikeda, il primo volume è intitolato “Bishoji Senshi Sailor Moon 1: Erabareta Senshi” (Sailor Moon 1 – La guerriera prescelta) e uscirà in Giappone nel giugno 2018.

I dettagli saranno annunciati più avanti sul sito ufficiale.

Sailor Moon

Sailor Moon di Naoko Takeuchi è uno dei franchise più famosi e popolari al mondo.

Dal manga originale sono stati tratti anime, videogiochi, musical, spettacoli, serie tv, etc..

Il successo planetario di Sailor Moon esplose negli anni 90 con la diffusione dell’anime originale.

In Italia la serie debuttò su Canale 5 nel 1995, diventando un fenomeno culturale senza precedenti.

In occasione del ventesimo anniversario del franchise, Toei Animation produsse Sailor Moon Crystal, anime più fedele al manga originale, che ad oggi conta tre stagioni (la quarta sarà un film cinematografico diviso in due parti).

Il manga in Italia fu pubblicato per la prima volta nel 1995 da Star Comics.

GP Publishing propose nel 2010 una versione più fedele alla ristampa shinsōban del 2003.

Nel 2016 i diritti tornarono a Star Comics che rilanciò il manga in due versioni: la versione shinsōban del 2003 e la Kanzenban del 2013.