The Predator, primo Teaser Trailer italiano del nuovo capitolo

ROMA – Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città.

Si amplia il franchise di Predator con il nuovo capitolo diretto da Shane Black “The Predator”.

Soldato nel film originale del 1987, questa volta Black siede al timone della regia.

La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 14 settembre 2018.



SINOSSI

Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell’universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disullusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.

CAST

Boyd Holbrook (Narcos), Trevante Rhodes (Moonlight), Jacob Tremblay (Room), Keegan-Michael Key (Tomorrowland), Olivia Munn (Ocean’s 8), Sterling K. Brown (This Is Us), Alfie Allen (Il Trono di Spade), Thomas Jane (1922).