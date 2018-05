iPhone SE 2, Apple prepara la versione economica dell’iPhone X?

ROMA – Il silenzio di questi ultimi mesi sarebbe giustificato. Secondo rumors lanciati dal blog giapponese di Macotakara (produttore di custodie e protezioni in vetro), Apple starebbe lavorando a quella che si può definire la versione economica dell’iPhone X: ovvero all’iPhone SE 2.

Le caratteristiche

Il melafonino di seconda generazione – come è possibile vedere dalle foto che stanno circolando online – sarebbe molto simile al suo predecessore ma con le dovute differenze. Apple starebbe provando, infatti, a inserire il notch (la “tacca” in alto che ospita fotocamera e sensori), la fotocamera TrueDepth e il FaceID. Tutte componenti proprie dell’iPhone del decennale, inserite in un device che dovrebbe avere un costo più contenuto. iPhone SE 2, poi, dovrebbe puntare su un display da 6 pollici edge-to-edge senza cornici e sul retro in vetro, per permettere la ricarica wireless. Assente il jack da 3.5 mm.

Se l’idea progettuale si concretizzerà è ancora presto per saperlo. Con molta probabilità, i lavori non si concluderanno prima dell’estate prossima. Si dovrà, quindi, aspettare settembre e il keynote di presentazione.