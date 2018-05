Nuovo campus per la John Cabot University: proiettati nel futuro

ROMA – Il ‘cuore’ di Roma ha fatto da scenario all’inaugurazione del Caroline Critelli Guarini Campus. Come gli altri stabili della John Cabot University anche i nuovi spazi sorgono nel quartiere Trastevere di Roma, a piazza Giuseppe Gioachino Belli 11.

Il Campus è stato completamente restaurato con particolare attenzione al tema Building for the Future (Costruire per il futuro) e con l’obiettivo di fornire agli studenti provenienti da tutto il mondo un nuovo punto di riferimento accademico nel cuore di Roma. La John Cabot, infatti, lega tradizione e innovazione in un contesto sempre piu’ internazionale e questo rappresenta un arricchimento del percorso educativo degli studenti.

“E’ un importantissimo traguardo per la John Cabot University perché finalmente dopo cinquant’anni abbiamo una casa nostra a Roma- ha commentato, all’agenzia Dire, il presidente Franco Pavoncello– Al tempo stesso mi sembra anche un bellissimo traguardo per la città perché questo era un palazzo un pochino malandato che é diventato un’altra volta un museo. Io credo che sarebbe bello che fosse di stimolo per altri di rilanciare questa città e rinnovarla perché dobbiamo proiettarla nel futuro piuttosto che lasciarla andare“.

Il nuovo stabile unisce il profumo della storia con la tecnologia fornita agli studenti dell’ateneo: da un vecchio edificio dismesso è nato un nuovo cuore della John Cabot. Un suggestivo ingresso conduce a un piccolo cortile per gli studenti. Al primo e al secondo piano, invece, si distribuiscono le aule studio.

La cerimonia ha lasciato spazio anche all’investitura di Francesco Ruspoli a presidente dell’Associazione Ex Alunni (Jcu Alumni Association) in presenza del presidente Franco Pavoncello, delle autorità, dei consiglieri d’amministrazione e di una folta rappresentanza di ex-allievi e sostenitori della Jcu.