ROMA – Si era fatto notare sin dall’inizio. È il sexy bodyguard di Kylie Jenner, Tim Chung, al centro della lente di ingrandimento dei fan di lei. Il ragazzo, secondo molti utenti che si sono espressi sui social nelle ultime settimane, avrebbe una somiglianza sospetta con la piccola Stormi, la primogenita della modella e Travis Scott.

Chung, che fin’ora era stato in silenzio, ha deciso di spegnere ogni tipo di gossip. Su Instagram, dove 775 mila persone lo seguono, è così arrivata la smentita.

“Sono una persona molto riservata e normalmente non avrei mai risposto al gossip e a storie che sono così ridicole da far ridere. Con tutto il rispetto per Kylie, Travis, la loro bambina e le loro famiglie, vorrei mettere le cose in chiaro e dire che le mie interazioni con loro sono strettamente professionali. Non c’è nessuna storia qui e chiedo ai media di non includermi in racconti che sono irrispettosi verso le loro famiglie”.