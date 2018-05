ROMA – “Con l’ultima edizione del Grande Fratello, la televisione italiana non ha mai raggiunto livelli di trash così elevati”.

Lo afferma il Codacons in un comunicato, rispondendo agli appelli di alcuni spettatori che non vogliono più assistere a “spettacoli così aberranti sui teleschermi”.

L‘associazione dipinge il Grande Fratello come una “discarica televisiva”, altamente diseducativa specie per i più giovani “tra volgarità di vario tipo, violenze verbali, personaggi borderline e finte storie d’amore a uso e consumo delle telecamere”.

Ad aggravare la situazione, secondo il Codacons, la scelta degli autori di inserire nella casa personaggi sopra le righe che sembrano mostrare disagi psicologici, le cui debolezze vengono così sfruttate ai fini di audience in una sorta di “circo degli orrori”.

“Chiediamo a Mediaset di fare un passo indietro”, conclude il Codacons, “disponendo la sospensione del programma nell’interesse dei telespettatori. Con un esposto all’Agcom, inoltre, abbiamo chiesto all’Autorità di disporre la chiusura immediata della trasmissione qualora l’azienda non adotterà entro pochi giorni misure in tal senso”.