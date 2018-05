Alessandro Del Piero presenta AirDP Style, la collezione creativa e leggera

ROMA – Occhiali, sneaker trasparenti e colorate, wind jacket. E ancora felpe, t-shirt, costumi da bagno e non solo. Sono i pezzi della nuova collezione AirDP Style che Alessandro Del Piero ha presentato allo store di Viale Europa, 46 a Roma, nel cuore del quartiere Eur.

Al grido di “un capitano, c’è solo un capitano” centinaia di fan hanno accolto l’ex numero 10 della Juventus. Una folla festante e quasi incontenibile. Tutti alla ricerca di una foto o di un autografo.

AirDP Style, una collezione che unisce creatività e leggerezza



Del Piero, Ambassador and Style Consultant accanto Lele Danzi e Paola Froldi di AirDP Style, ha mostrato loro la sua linea “glam e sporty”. Negli store è possibile trovare oggetti uniti da un’unica filosofia: quella dell’high tech e del mood leggero e impalpabile. Prodotti diversi ma accomunati da quattro valori fondamentali: stile, unicità, dinamicità e leggerezza. Così si passa da scarpe che sembrano provenire dal futuro ad occhiali dal design moderno.

La collezione si rivolge a uomini e donne di oggi alla ricerca di capi versatili e funzionali, che “vogliono sentirsi a proprio agio”. Questo è la moda per Del Piero. E quanto c’è di lui in AirDP Style? “Il giusto” perché all’ex calciatore piace “lavorare in squadra”. Così i suoi consigli e pareri si fondono a quelli del team di AirDP Style. Obiettivo comune creare prodotti che uniscano “qualità, creatività, trasparenza, leggerezza e che possibilmente non si siano visti prima”.

Il tour di Del Piero negli AirDP store continua oggi a Forte Dei Marmi e il 22 maggio a Taormina.