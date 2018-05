SpotMini, in vendita dal 2019 il cane-robot – VIDEO

ROMA – Un cane robot per tutta la famiglia.

Sarà in vendita dal 2019 SpotMini, l’ultima creatura robotica creata da Boston Dynamics.

Dal peso di appena 30 kg, il cane robot è in grado di correre, saltare, scendere e salire le scale con estrema agilità.



Senza il controllo umano può affrontare diversi ostacoli, mantenendo un’autonomia di 90 minuti con una singola carica.

Boston Dynamics sta producendo 100 modelli di SpotMini con lo scopo di trovare un’azienda interessata alla commercializzazione del prodotto su larga scala.

Di prezzo ancora non si parla, ma il cane-robot è costato almeno 10 volte meno del modello precedente.

Il telaio principale del robot ha una batteria a scollegamento rapido, telecamere stereo nella parte anteriore, telecamere laterali e una telecamera posteriore, ma può anche essere potenziato con una serie di estensioni sulla parte superiore, compreso un braccio articolato.