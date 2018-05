Meghan all’altare da sola, il padre declina l’invito a pochi giorni dalle nozze

ROMA – Meghan Markle percorrerà la navata della Cappella di San Giorgio senza suo padre. Thomas Markle ha declinato, a pochi giorni dalle nozze con Harry, l’invito al matrimonio di sua figlia. Secondo quanto riportato da TMZ perché non sarebbe nelle condizioni di salute adatte a partecipare. L’uomo avrebbe avuto un attacco cardiaco una settimana fa.

Thomas Markle e l’accordo con i paparazzi

In realtà, i motivi sarebbero ben altri. L’ex direttore della fotografia, oggi in pensione e residente in Messico, avrebbe preferito non creare ulteriori imbarazzi dopo lo scandalo che l’ha visto protagonista sempre negli ultimi giorni. Markle aveva preso accordi con i paparazzi per farsi scattare delle foto in un negozio di tessuti, durante i preparativi dell’abito da indossare sabato prossimo. Thomas ha fatto sapere a TMZ di non averlo fatto principalmente per i soldi e adesso si pente di quella scelta. Il 73enne avrebbe ricevuto 100 mila sterline per gli scatti. Il padre di Meghan ha spiegato al magazine di aver persino rifiutato altre cifre – dalle 50 alle 100 mila – per interviste concordate su sua figlia.

Il danno, ormai, è fatto. Per limitare gli effetti è così arrivata la scelta di declinare l’invito alle nozze per evitare ulteriori imbarazzi. Sabato potrebbe essere quindi la madre di Meghan, Doria Radlan, ad accompagnare la figlia verso l’altare. Kengsington Palace ha chiesto “comprensione e rispetto per la situazione difficile in cui si trova Miss Markle”. Come andrà a finire questa storia non lo sapremo prima dell’arrivo dell’ex attrice al Castello di Windsor.

