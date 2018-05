Jesto presenta a Roma il suo Buongiorno Italia – INTERVISTA

ROMA – Senza filtri, vestito dai suoi tatuaggi, dissacrante, ironico e appassionato per le sue rime. Questo è Jesto, al secolo Justin Rosso.

Dall’esordio esordio a oggi, la sua carriera è stata un crescendo di successo, supporter, progetti e metamorfosi musicale. Il suo obiettivo però non è mai cambiato: vivere con la sua musica e conquistare il grande pubblico.

5 album, 8 EP, più di 80mila seguaci su Facebook e più di 100mila su Instagram, erede della cultura del cantautorato degli anni 70, Jesto incarna una figura originale nel panorama musicale, fondendo il retaggio trasteverino ad un sound fortemente black, contaminato da sonorità elettroniche e trap.

Una folla in delirio ha accolto il rapper in occasione del suo instore alla Discoteca Laziale di Roma. Diregiovani lo ha incontrato per parlare del suo nuovo album Buongiorno Italia e dell’omonimo singolo tratto dal disco.

L’intervista a Jesto



