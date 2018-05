‘Career day’ alla Cusano, rettore: “Fondamentale contatto tra università e mondo lavoro”

ROMA – “E’ fondamentale che si crei un contatto sempre piu’ forte tra universita’ e mondo del lavoro“. Ed e’ questo l’obiettivo del ‘Career day’ che l’Universita’ Niccolo’ Cusano ha organizzato per il 23 maggio (ore 9.30) presso il Campus dell’ateneo a Roma, in via Don Carlo Gnocchi 3.

Per il rettore di Unicusano, Fabio Fortuna, “nei decenni scorsi c’e’ stato spesso uno scollamento tra le due realta– ha spiegato all’agenzia Dire- Nel senso che e’ mancato un collegamento concreto e cio’ ha impedito agli studenti universitari di rendere applicabili anche durante, o alla conclusione del loro percorso, i concetti appresi nell’ambito delle varie discipline. Ultimamente invece– ha aggiunto- si e’ avviato un processo notevole di sensibilizzazione che ha intensificato gli sforzi in vista della creazione di un raccordo tra universita’ e imprese”.

Il ‘Career day’ e’ considerato appunto come il piu’ importante momento di incontro tra l’universita’ e il mondo del lavoro: da una parte laureati e laureandi, dall’altra le aziende che hanno la possibilita’ di dare visibilita’ al proprio brand, raccogliere candidature, sviluppare contatti con le altre aziende che partecipano all’evento, condividere idee e progetti, connettersi a un network unico ‘Amici Unicusano’.

Sara’ quindi un giorno intenso di orientamento, dibattiti, laboratori e confronto con le imprese grazie a cui gli studenti potranno mettere a fuoco i percorsi migliori, per definire e conseguire i propri obiettivi professionali elaborando una strategia personale per affrontare il mercato del mondo del lavoro in modo efficace.

“La giornata va inquadrata in questo senso– ha spiegato ancora Fortuna alla Dire- da un lato le imprese, che nei loro processi di selezione sono sempre alla ricerca di giovani preparati e in condizione di svolgere proficuamente l’attivita lavorativa, dall’altro gli studenti che si possono rendere conto degli spazi che esistono nell’ambito occupazionale e delle modalita’ di accostamento e di raggiungimento dell’obiettivo”.

Il ‘Career day’ dell’Unicusano, quindi, e’ una occasione per i laureandi e per i neo laureati di affacciarsi al mondo del lavoro. E’ un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano formato dall’universita’ e un servizio per il sistema economico-produttivo nella ricerca dei profili professionali in linea con le proprie esigenze di inserimento.