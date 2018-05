In Italia arriva Honor 10, il nuovo smartphone della Huawei

ROMA – L’azienda Huawei lancia in Italia Honor 10. Rispetto ai precedenti modelli, Honor 8 e 9, il nuovo arrivato presenta un design sempre più vicino a quello degli smartphone Huawei, il particolar modo a quello del P20.

Ecco alcune caratteristiche: il telefono ha una doppia fotocamera da 24+16MP con A.I. e apertura F1.8. Inoltre, riconosce più di 500 scenari appartenenti a 22 diverse categorie. Ogni scena avrà la propria parametrizzazione della fotocamera. Grazie all’algoritmo AI, che riconosce istantaneamente i soggetti, Honor 10 modifica le impostazioni per ottimizzare lo scatto a seconda della scena fotografata. Anche i selfie non saranno un problema per Honor 10. Il risultato sarà uno scatto vivido, definito e chiaro. Infine, grazie all’ottimizzazione della tecnologia di riconoscimento facciale, il sistema di Intelligenza Artificiale di Honor 10 creerà degli splendidi ritratti con una qualità di livello professionale. Il tuo studio fotografico, a portata di mano. Il nuovo sensore d’impronte, incorporato sotto il vetro dello schermo, sbloccherà Honor 10 in un batter d’occhio. Anche con le mani bagnate, grazie alla nuova tecnologia ultrasonica. E ancora. Anche in mezzo al traffico, telefonare non è un problema perché il nuovo smartphone riduce i rumori di sottofondo. Il prezzo parte da 399 euro per il modello da 64gb. Il costo della versione da 128gb è di 449 euro. In entrambi, inoltre, i modelli è installata una RAM da 4gb.

Ma vediamo nello specifico tutte le caratteristiche ⇓

Tutte le caratteristiche nello specifico

SISTEMA OPERATIVO: Android 8.1+EMUI 8.1

COLORI: Phantom (Glacier) Grey / Midnight Black / Phantom Blue / Phantom Green

DISPLAY: 5.84 pollici

CHIPSET: Kirin 970

BATTERIA: 3400 mAh (tipici)

FOTOCAMERA: Principale: 24 MP +16 MP, Frontale: 24MP

MEMORIA: 64GB ROM + 4GB RAM / 128GB ROM + 4GB RAM

CONNETTIVITÀ: Wifi / Bluetooth 4.2

DIMENSIONI E PESO: Dimensioni: 149.6 mm x 71.2 mm x 7.7 mm, Peso: 153g

CARICABATTERIA: 5 V/4.5 A

INTERFACCE: Type-C, USB 2.0, Jack auricolari 3,5mm

SENSORI: Accellerometro/ Sensore di luminosità/ Sensore di prossimità/ Giroscopio/ Bussola/ Sensore di impronte digitali/ Sensore a infrarossi/ Sensore Hall

NFC: Sì

SENSORE D’IMPRONTE: Sì

SIM: Prima SIM card: 4G/3G/2G , Seconda SIM card: 4G/3G/2G