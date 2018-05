Online Paracetamolo di Calcutta, il terzo singolo estratto da Evergreen

ROMA – “Lo sai che la Tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000 “.

Dopo Orgasmo e Pesto, esce oggi Paracetamolo: il terzo singolo estratto dal nuovo album di Calcutta, Evergreen. Il disco uscirà il 25 maggio con Bomba Dischi/Sony Music.

Con le canzoni del cantautore di Latina la storia si ripete. Come con i primi due, anche con il nuovo singolo ti viene voglia di abbassare il finestrino della macchina o correre in strada per cantare a squarciagola il ritornello “ti prego vacci piano che se mi stringi così, io sento il cuore a mille, sento il cuore a mille…“

Paracetamolo, il video



Paracetamolo, il testo

Lo sai che la Tachiprina 500 se ne prendi due diventa mille

si vede che hai provato qualcosina parlano, parlano le tue pupille

e adesso che mi prendi per la mano vacci piano

che se mi stringi così

io sento il cuore a mille

sento il cuore a mille

il Duomo di Milano è paracetamolo sempre pronto per le tue tonsille

domani non lavoro e puoi venire un po’ da me

ma poi da me non vieni mai

che poi da te

non è Versailles

e adesso che mi prendi per la mano vacci piano

che sento il cuore a mille

io sento il cuore a mille

sento il cuore a mille

canto di gabbiano

dentro la mia mano

se siamo in metro in treno allunghi un po’

io sento il mar Mediterraneo

dentro questa radio

ti prego vacci piano che se mi stringi così

io sento il cuore a mille

sento il cuore a mille

io sento il cuore a mille

mille mille

sento il cuore a mille

mille mille

sento il cuore a mille

Calcutta in concerto: “Raggiungermi è un orgasmo da provare”

Il gelato dell’estate 2018 avrà il sapore di Calcutta: il 21 luglio salirà sul palco dello stadio di Latina. Il 6 agosto, invece, si esibirà nella storica Arena di Verona. I biglietti del concerto sono disponibili sul sito di Ticketone.

Evergreen, la tracklist

1. Briciole

2. Paracetamolo

3. Pesto

4. Kiwi

5. Saliva

6. Dateo

7. Hübner

8. Nuda nudissima

9. Rai

10. Orgasmo