A Catania Carmen Consoli & Friends per la Onlus Namastè

Roma – Si chiama Carmen Consoli & Friends la festa in musica organizzata per sostenere la Onlus Namastè, associazione che garantisce sostegno a distanza ai bambini e ai ragazzi che vivono in condizione di povertà garantendo loro diritto allo studio e alla salute.

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per dare una casa famiglia ai ragazzi affetti da disabilità mentali.

Carmen Consoli & Friends, voluto e organizzato dalla cantantessa, sarà una grande festa che riunirà sullo stesso palco gli artisti e amici che hanno affiancato Carmen nel suo straordinario percorso artistico. In prima linea con la cantante, anima artistica dell’evento, saliranno sul palco anche Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Max Gazzè, Marina Rei, Daniele Silvestri e Mario Venuti.

Gli ospiti si esibiranno accompagnati da una band d’eccezione, formata da ben dodici musicisti: Massimo Roccaforte e Denis Marino alle chitarre, Antonio Marra alla batteria, Adriano Murania alla viola e – insieme ad Emilia Belfiore – al violino, Claudia della Gatta al violoncello, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Concetta Sapienza ai fiati, Alessandro Monteduro alle percussioni, Max Dedo alla tromba e chitarra acustica e Roberto Procaccini ed Elena Guerriero alle tastiere.

Carmen Consoli & Friends, inizialmente in programma a Villa Bellini, vista la domanda sempre crescente di biglietti è stato spostato in Piazza del Duomo.