Tutte le ex di Harry, la lunga lista degli amori del principe

ROMA – L’ultimo scapolo d’oro della casa reale inglese sta per sposarsi. Il principe Harry ha messo la testa “a posto” con Meghan Markle, che sabato 19 maggio diventerà sua moglie. La vita sentimentale del secondogenito di Carlo e Diana è sempre stata, però, piena di alti e bassi. Tante le storie. Tanti i flirt, presunti o reali. Ecco una breve lista.

Le storie più importanti

La relazione più importante Harry l’ha avuta sicuramente con Chelsy Davy. Con la bionda ereditiera del Zimbabwe il principe è stato dal 2004 al 2011. La loro una storia tormentata che, più volte, li ha visti separarsi e ritornare insieme. La rottura definitiva è arrivata qualche mese dopo il matrimonio di William e Kate, dove – come sempre – si erano presentati l’uno accanto all’altra.

Nel 2012, Harry ha iniziato a frequentare Cressida Bonas, amica della cugina Eugenia. La storia con l’attrice è durata due anni. La ragazza ha anche partecipato al battesimo del principino George. La relazione si è conclusa – a detta dei diretti interessati – in modo amichevole. Cressida, così come Chealsy, dovrebbero essere tra gli invitati alle nozze con Meghan. A dimostrazione che i rapporti sono rimasti pacifici.

Le altre storie

Oltre a Chelsy e Cressida, Harry è stato al centro del gossip diverse volte e parlare al condizionale è d’obbligo. Dopo Chelsy e prima della Bonas, Harry avrebbe avuto una breve storia con un’altra attrice, Florence Brudenell, anche lei oggi sposata. I due si sarebbero incontrati più volte nella casa di lei a Notthing Hill. Dopo Cressida, avrebbe avuto una relazione altrettanto breve con Camilla Romestrand (cantante norvegese) che avrebbe raccontato agli amici persino di aver dormito a Clarence House, con tanto di colazione a letto la mattina successiva.

Nel 2012 è stato il turno di Mollie King, cantante inglese delle The Saturdays. Lei stessa ha ammesso un breve flirt con il principe. Una dichiarazione che Harry non avrebbe gradito e che avrebbe portato alla rottura. D’altronde, lui e Meghan sono stati riservatissimi all’inizio della loro frequentazione e questa è stata la carta vincente della storia. Nel 2004, Cassie Summer ha raccontato di un appuntamento avuto con Harry. Lui aveva 19 anni, lei 21.

Tra i flirt senza conferma c’è l’attrice Margot Robbie. L’interprete di Harley Quinn ha confessato nel 2015 di avere avuto una fitta corrispondenza con il principe. Non è dato sapere se i due si siano scambiati più che semplici messaggini. Tra le presunte “ex famose” c’è anche Ellie Goulding, la cantante che ha partecipato alla colonna sonora di 50 Sfumature e che, nel 2016, ha avuto un flirt con Harry. Poco prima che lui incontrasse la sua promessa sposa.

Scorrendo la lista c’è l’attrice Jenna Coleman che il 33enne ha frequentato nel 2015 e la presentatrice Natalie Pinkham (di 8 anni più grande). Quest’ultima frequentata nel 2003. Poi ancora un’altra conduttrice, Caroline Flack, e un’amica di Kate, Astrid Harbord. Amicizie o brevi relazioni: non è dato sapere la natura di queste storie. Rumors, poi non confermati, hanno visto Harry vicino alla principessa Olympia di Grecia. Sempre il gossip, negli scorsi anni, ha associato il principe alla sorella di Kate Middleton, Pippa. Ovviamente si è trattato di una montatura, creata dopo il matrimonio di William. I due, infatti, allora entrarono in chiesa a braccetto.

